Западные бренды, ушедшие с российского рынка, потеряли 13,6 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовые отчеты компаний.

Уточняется, что British American Tobacco затратила 1,15 миллиарда долларов на передачу российского бизнеса, а компания McDonald's потратила на это 1,2 миллиарда долларов.

По данным агентства, заметные потери понесла и датская компания Carlsberg. Согласно отчетности, за 2022-2024 годы было потрачено 7,6 миллиарда долларов. При этом компания Bosch, к примеру, оценила для себя финансовые потери в 290 миллионов долларов. Чистый убыток российской Uniqlo составил 158,36 миллиона долларов.

H&M заявил об отсутствии планов возвращаться в Россию

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в случае возвращения иностранных компаний в Россию требования к ним будут принимать с учетом интересов отечественного бизнеса и потребителей, передает «Радиоточка НСН».