Ситибанк спишет задолженности тысяче россиянам

Ситибанк, покидающий российский рынок, планирует перед уходом списать задолженности ряду заемщиков по кредитным соглашениям. Об этом пишет РБК.

По данным портала, кредитная организация начала рассылать сообщения клиентам об этом решении. Предварительно, эта акция распространится на тысячу кредитных договоров.

Источники пояснили, что аннулированию подлежат долги по проблемным займам, которые Ситибанк не сумел реализовать. Величина списываемой задолженности не раскрывается.

Напомним, что в 2021 году Citigroup, американская материнская компания Ситибанка, приняла решение о продаже розничного направления в четырнадцати государствах, в том числе в России.

В 2022 году масштаб ухода из РФ был расширен и охватил сегмент обслуживания малого и среднего бизнеса. Кроме того, в декабре 2022 года Ситибанк уступил портфель потребительских ссуд «Уралсибу».

Гендиректор компании «Митра» Юрий Мирзоев пояснил, что списание банком долгов физлиц не повседневная практика, но и не исключительная.

По его словам, после продажи портфеля кредитов часть долгов могла остаться на балансе банка, если они не представляли интереса для покупателей. Это могли быть долги, связанные с должниками-банкротами, умершими или теми, чьи данные недостаточны для розыска.