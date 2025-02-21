Путин разрешил сделки с акциями "ФСК - Россети" и ее дочерних предприятий

Президент РФ Владимир Путин разрешил "Федеральной сетевой компании - Россети" и ее дочерним предприятиям совершение сделок с акциями, включая их конвертацию при реорганизации. Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин разрешил сделки с акциями "ФСК - Россети" и ее дочерних предприятий
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Решение принято в рамках указа президента России о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах из-за недружественных действий некоторых иностранных государств и международных организаций.

Летом 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, ограничивающий для инвесторов из недружественных стран любые сделки, которые меняют структуру владения российскими компаниями.

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