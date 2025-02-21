Европейская «дочка» ВТБ выплатит российскому банку 1,8 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Ost-West Handelsbank (ранее VTB Bank Europe) около 1,8 млрд рублей в пользу Промсвязьбанка, следует из картотеки суда.

Выплата причитается за убытки, причиненные банку в результате блокирования операций. Известно, что иск был подан в начале сентября 2024 года.

«Взыскать с Ost-West Handeslbank (Германия) в пользу ПАО «Промсвязьбанк» (Россия) сумму убытков, причиненных в результате блокирования операций по перечислению денежных средств, в размере €12,1 млн, 11,7 тысячи швейцарских франков и 43,3 тысячи фунтов стерлингов, государственную пошлину в размере 200 тысяч рублей», — сказано в картотеке.

Ранее доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, что россияне стали активно забирать свои золотые запасы из банков, чтобы продать их по выгодной цене. По ее словам, также они стремятся разместить вырученные средства на депозитах с высокой процентной ставкой.

Тем временем появилась информация, что в России могут с 1,4 млн до 2,8 млн рублей повысить максимальное страховое возмещение по вкладам. Инициатива предлагает внести изменения в закон «О страховании вкладов в банках РФ».