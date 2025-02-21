«Останкино» начал искать арендаторов на освободившийся офис НТВ

Телецентр «Останкино» приступил к поиску новых арендаторов после переезда телеканала НТВ в собственные помещения. Ранее НТВ был одним из основных арендаторов телецентра.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

После ухода телеканала площадь доступных для аренды помещений телецентра, по данным собеседника, составит 8 тыс. кв. м. Ожидается, что освободившиеся пространства будут арендованы до осени 2025 года.

Уточняется, что соответствующее предложение уже было направлено партнёрам «Первого канала» и «Матч ТВ».