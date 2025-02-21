РБК: «Останкино» начал искать арендаторов на освободившийся офис НТВ

Телецентр «Останкино» приступил к поиску новых арендаторов после переезда телеканала НТВ в собственные помещения. Ранее НТВ был одним из основных арендаторов телецентра.

«Останкино» начал искать арендаторов на освободившийся офис НТВ
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Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

После ухода телеканала площадь доступных для аренды помещений телецентра, по данным собеседника, составит 8 тыс. кв. м. Ожидается, что освободившиеся пространства будут арендованы до осени 2025 года.

Уточняется, что соответствующее предложение уже было направлено партнёрам «Первого канала» и «Матч ТВ».

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