Мощности для выпуска смартфонов в России остались невостребованными

Российские предприятия могли бы поставлять как минимум в пять раз больше смартфонов и планшетов, чем сейчас, но из-за слабого спроса мощности производственных линий остаются востребованными не более чем на 20 процентов. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

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По данным производителя электроники Fplus, существующие сборочные линии имеют возможность обеспечить выпуск до 500 тысяч устройств в год, но в реальности речь идет только о 80-100 тысячах. В свою очередь, вице-президент производителя электроники «Рикор» Сергей Куприянов заметил, что спрос на планшеты производства его компании за год не увеличился.

Главным заказчиком отечественной электроники остаются крупные государственные и частные компании с повышенными требованиями к безопасности, объяснил представитель «Аквариуса». Спрос в том числе был обусловлен запретом на использования устройств Apple в ряде министерств и ведомств.

В Минпромторге утверждают, что отечественные предприятия и вовсе могли бы выпускать до миллиона планшетов и смартфонов в год. Однако, как указал основатель «Суверенной мобильной инициативы» («СМИ Холдинг») Александр Калинин, проблемой российских устройств стали отечественные операционные системы (ОС). Они лишены привычных сервисов и многих нативных программ. Кроме того, не решена проблема электронно-компонентной базы, а на эту задачу потребуются многие годы.

Летом прошлого года Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга попросила Минпромторг как можно скорее провести закон о запрете закупок иностранной электроники для госкорпораций и госкомпаний. По их мнению, отечественные компании могут конкурировать с Китаем можно только с помощью запретительных мер, потому что механизмы преференций и минимальной обязательной доли почти не работают.