Роспотребнадзор закрыл 76 магазинов сети «Светофор»

По результатам проверок в сети магазинов «Светофор» была приостановлена работа 76 точек. Роспотребнадзор также изъял около 5,7 тысячи партий небезопасной продукции объемом свыше 300 тонн.

Проверки, затронувшие 1485 торговых точек, проводились с 10 по 30 января. Было составлено 2,7 тысячи протоколов об административном правонарушении, наложены штрафы на сумму более 1,2 миллиона рублей. Еще 314 материалов о нарушениях были переданы в суды.

В числе выявленных нарушений — несоблюдение сроков годности и требований хранения продукции, неисправность или отсутствие оборудования, отсутствие горячего и холодного водоснабжения, а также несоблюдение гигиены и отсутствие данные о прохождении сотрудниками медицинских осмотров, сообщает ТАСС.

Сеть супермаркетов «Светофор» была основана в 2009 году Сергеем и Андреем Шнайдерами. Первый объект открылся в Красноярске, сейчас они представлены в большинстве регионов России.

Как сэкономить на продуктах и сохранить хорошее качество