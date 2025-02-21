Ozon обяжет продавцов платить за невыкупы и отмены заказов

С 5 марта 2025 года при невыкупе товара и отмене заказа Ozon будет удерживать с продавцов расходы на услуги курьеров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на новые правила, опубликованные на внутреннем портале компании «База данных».

Чем меньше процент выкупа товаров у продавца, тем больше издержек на оплату курьеров он понесёт, указано в документе. Раньше продавец оплачивал «последнюю милю» — доставку товара до пункта выдачи заказов (ПВЗ), постамата или курьером до покупателя — только при успешной продаже. При отказе покупателя от товара эти издержки нёс Ozon.

При этом стоимость доставки не должна превышать 500 ₽ независимо от того, был ли он выкуплен. За доставку в страны ЕАЭС плата сохранится на уровне 5,5% от цены товара, она суммируется с затратами на логистику в страну покупателя. В случае отказа покупателя от товара логистические издержки также будет оплачивать продавец.

Эксперты называют нововведение вынужденной мерой, которая связана с ростом затрат компании на логистику. Скорее всего, продавцы будут закладывать новые издержки в стоимость товаров. Рост цен может привести к оттоку покупателей и снижению доходов предпринимателей, предупреждают эксперты.

С 1 февраля 2025 года Ozon отменил сервисный сбор для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ).