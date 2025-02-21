Возвращение иностранных компаний и инвесторов в Россию возможно только на выгодных для Москвы условиях, заявил в беседе с ТАСС вице-премьер страны Александр Новак.

При этом он подчеркнул, что в России должны руководствоваться «исключительно нашими национальными интересами», а работа по достижению лидерства в области технологий в основных отраслях будет продолжена даже в случае определённых перемен.

«Наличие собственных передовых технологий по критически важным направлениям важно для дальнейшего успешного развития ведущих отраслей российской экономики», — отметил вице-премьер.

Кроме того, Новак указал на то, что многие освободившиеся ниши уже заняты российскими производителями либо партнёрами из дружественных стран.

РФПИ спрогнозировал возвращение в Россию компаний из США в 2025 году

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ушедшим из России компаниям будет непросто вернуться.

Глава Минпромторга Антон Алиханов, в свою очередь, также заявил, что Москва не ждёт «с распростёртыми объятиями» покинувшие российский рынок иностранные компании.