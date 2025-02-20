Глава UniCredit сделал заявление об уходе компании из России

Исполнительный директор итальянского банка UniCredit Андреа Орчел заявил, что регулятор собирается уйти из России, даже если конфликт с Украиной завершится в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, завершение СВО поможет UniCredit уйти с российского рынка, но само это решение останется неизменным. При этом российский рынок составлял значительную часть от доходов банка — около 5% и 577 миллионов евро ​​чистой прибыли.

«Если политика изменится, наши возможности продать российскую дочернюю компанию на более привлекательных условиях улучшатся», — заявил Орчел.

Ранее суд отклонил апелляцию Unicredit Bank на взыскание в пользу «Русхимальянса».