Западные компании потеряли миллионы долларов из-за решения покинуть рынок России, общие потери составили $13,6 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовые отчеты компаний.

От ухода с российского рынка больше всего пострадали компании, которые отвечали за алкогольно-табачную сферу и фастфуд. Бренд British American Tobacco был вынужден списать $1,15 млрд в связи с передачей бизнеса. Сопоставимые траты были замечены у McDonald's — $1,2 млрд. Их ближайший конкурент Yum Brands, который был представлен на российском рынке в лице KFC, потерял $4 млн, а Starbucks — $20 млн.

Помимо этого, производитель молочной продукции Danone списал $757,7 млн, а Coca-Cola — $195,4 млн.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ушедшим из России иностранным компаниям будет непросто вернуться обратно. Он обратил внимание на то, что освободившиеся ниши давно заняты российским бизнесом.

Стало известно количество ожидающих возвращения иностранных брендов россиян

Незадолго до этого первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что на российский рынок будут принимать обратно только те иностранные бренды, в которых заинтересована сама РФ. На сегодняшний день в важнейших для российского технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет у отечественных производителей, а также производителей из ЕАЭС, добавил он.