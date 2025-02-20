Subway собирается вернуться в Россию

Компания Subway решила вернуться на российский рынок, она уже возобновила деловые отношения с российскими партнерами. Об этом сообщает Shot.

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Как утверждается, американская фирма предоставляет российским предпринимателям право работать под брендом Subway по системе франчайзинга.

Канал напоминает о том, что франчайзи некоторое время назад запретили использовать западное название, и они решили переименоваться в «Сабфреш». Те, кто еще не успел это сделать, должны были отказаться от бренда Subway в кратчайшие сроки, отмечается в публикации.

В сентябре 2024 года компания покинула российский рынок, но не стала официально объявлять об этом. Она направила своим партнерам по франчайзингу уведомление о прекращении сотрудничества. В нем было указано, что использование бренда запрещено, все связи с франчайзинговыми партнерами разорваны, а сама фирма не имеет отношения к своим точкам в России.

Subway — сеть ресторанов быстрого обслуживания. Основной продаваемой продукцией сети являются субмарина-сэндвичи (сабы).