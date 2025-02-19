ВТБ разрабатывает "спецкнопку" для жалоб на мошенников

ВТБ участвует в работе по внедрению в банковские приложения "спецкнопки" для жалоб на мошеннические действия и входит в группу участников по обмену опытом и разработки инициативы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на площадке форума "Кибербезопасность в финансах" заявила, что ЦБ РФ с октября 2025 года обяжет банки внедрить "спецкнопку" для жалоб на мошеннические действия.

"ВТБ участвует в этой инициативе и входит в активную группу по обмену опытом и разработками. Цель - внедрить простую и удобную функцию "тревожной кнопки" в цифровых сервисах. Это позволит клиентам быстро сообщать о подозрительных действиях и получать оперативные рекомендации по защите своих данных и средств", - сказали в пресс-службе ВТБ.

В банке уточнили, что "спецкнопка" дополнит уже существующие меры защиты. Основное отличие нововведения - комплексный подход к координации действий всех участников и использование современных технологий для превентивного реагирования на угрозы, добавили в ВТБ.

"Возможность мгновенно сообщить о мошеннической операции и получить справку для обращения в полицию значительно упростит процесс реагирования для клиентов. Банки смогут быстрее блокировать подозрительные транзакции, что в конечном итоге снизит риск финансовых потерь для клиентов", - считают в ВТБ.

При этом клиенты банка уже активно пользуются возможностью быстрой блокировки карт и онлайн-банка, а также могут сообщить в чате приложения "ВТБ онлайн" о совершенной без добровольного согласия операции, указали в пресс-службе.