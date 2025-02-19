Gucci зарегистрировала свой бренд в России

Итальянский дом моды Gucci зарегистрировал товарный знак Gucci в Роспатенте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

По данным ТАСС, заявка была подана 2 июня 2023 года. Государственная регистрация товарного знака состоялась 18 февраля 2025-го.

В качестве правообладателя товарного знака указана компания Guccio Gucci из Флоренции. Зарегистрированный знак позволяет производить и продавать под брендом платья, сумки, ткани, женское нижнее белье, куртки, обувь, головные уборы, ювелирные украшения, посуду и другие товары.

Ранее стало известно, что компания DB Ventures, совладельцем которой выступает британский футболист Дэвид Бекхэм, зарегистрировала в России товарный знак David Beckham. Знак был зарегистрирован по классу, позволяющему производить и продавать ткани, чехлы для мебели, противомоскитные сетки, скатерти и шторы, дорожные пледы, спальные мешки, кухонные полотенца, одеяла для йоги и для домашних животных, конверты для новорожденных и кожаные простыни.