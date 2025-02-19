В H&M высказались о возможном возвращении в Россию

Компания H&M не намерена возвращаться в Россию. Об этом сообщает РБК Life со ссылкой на шведскую фирму.

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Представители сети сделали это заявление в контексте сообщений о возможном возвращении на российский рынок. Свою деятельность она прекратила в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине.

«В настоящее время у нас нет планов возобновлять работу в России», — указали в H&M.

В последние дни в СМИ начала появляться информация о том, что западные бренды изучают возможность возвращения на российский рынок.

По данным СМИ, крупные южнокорейские компании, такие как Hyundai Motor Group, Samsung и LG Electronics, оценивают перспективы своего возвращения на российский рынок