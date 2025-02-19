Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, не стала подтверждать или опровергать возможные планы по возвращению на российский рынок.

"Мы не комментируем этот вопрос, - отметили в пресс-службе компании на запрос корреспондента ТАСС. - Последнее официальное сообщение о продаже нашего бизнеса в Российской Федерации группе Daher <…> было направлено в Национальную комиссию по рынку ценных бумаг Испании 25 октября 2022 года".

В Inditex добавили, что с тех пор никаких дополнительных сведений по этому вопросу не распространяли.

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Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщал ТАСС, что переговоры о возвращении в Россию брендов группы Inditex идут в частном порядке. Он высказывал мнение, что возвращаться придется на рынок, где уже сейчас есть дефицит свободных торговых площадей. Как рассказывали ТАСС эксперты, бренды надеются, что к концу 2025 года ситуация позволит им вернуться на рынок.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что западные бренды на конкурентной основе смогут вернуться в Россию, это было бы в интересах отечественных потребителей.

В начале марта 2022 года группа Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho) приняла решение временно прекратить работу на территории России. В октябре компания, у которой насчитывалось более 500 российских магазинов, сообщила о соглашении по продаже своего бизнеса в РФ группе Daher.