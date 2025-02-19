Сеть кофеен Starbucks пытается оценить варианты возвращения в Россию на место компании Stars Coffee, владельцами которой являются рестораторы Антон Пинский и артист Тимур Юнусов, более известный как Тимати. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источников канала, представители Starbucks «вышли на связь» с Тимати и Пинским и «пытаются оценить стоимость бизнеса».

« О ф и ц и а л ь н о г о о ф ф е р а Тимати и Пинскому пока не поступало (…) Последний намек был на $270 млн (24,69 млрд рублей) — и это минимум в 10 раз больше суммы, за которую были приобретены активы летом 2022 года», - отмечает Mash.

При этом в компании Stars Coffee отказались отвечать на вопрос, поступают ли им предложения о покупке. Тимати также не подтвердил эту информацию, но и не опроверг, пообещав рассказать, если сделка все же состоится.

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Ранее на фоне украинского кризиса многие западные компании решили приостановить свою работу в России и Белоруссии. При этом после ухода зарубежных брендов российские предприниматели либо выкупили их бизнес, либо создали аналоги.

Однако после прихода к власти в США Дональда Трампа и начала контактов между Москвой и Вашингтоном по теме украинского конфликта, по данным СМИ, западные бренды начали проявлять интерес к возможному возвращению на российский рынок. В частности, такие планы якобы есть у компании Inditex (владеет Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear), у Uniqlo и Coca-Cola.

В Кремле отметили, что не видели заявлений западных брендов о планах вернуться на российский рынок. Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пскова, компании смогут сделать это на конкурентной основе.