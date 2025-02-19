Набиуллина обвинила банки в искажении статистики мошенничества

Ряд российских банков занижали текущий уровень мошенничества и не передавали в базу обращения обманутых клиентов. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах».

« М н о г и е б а н к и з а н и ж а л и с у щ е с т в у ю щ и й у р о в е н ь м о ш е н н и ч е с т в а и н е н а п р а в л я л и в б а з у д а н н ы х о б р а щ е н и я о б м а н у т ы х к л и е н т о в п о д т е м п р е д л о г о м , ч т о ч е л о в е к , п у с т ь п о д в л и я н и е м о б м а н а , н о в е д ь с а м п е р е в е л . Г д е ж е з д е с ь б е з с о г л а с и я ? » - у к а з а л а г л а в а ЦБ.

По словам Набиуллиной, регулятору пришлось применить надзорные меры и наказать некоторые кредитные организации. Кроме того, ЦБ уточнил юридическое понятие мошеннических действий как операций без добровольного согласия. Теперь банки более полно и корректно передают сведения о мошенничестве в 85% случаев. Центробанк продолжит работу в этом направлении.

Ранее в регуляторе сообщили, что в 2024 году мошенники украли у россиян 27 млрд рублей, пишут Известия.