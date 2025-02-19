В ВТБ рассказали о миграции клиентов из «Почта банка»

В апреле стартует процесс перевода клиентской базы «Почта банка» в ВТБ. Ожидается, что около 80% клиентов перейдет до мая 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя правления ВТБ Вадима Кулика.

В ВТБ ранее сообщили, что план интеграции предполагает переход всей активной базы клиентов «Почта банка» до конца мая 2026 года и сохранение существующих форматов обслуживания. Сегодня Кулик отметил, что «миграция стартует уже в апреле».

« Н а ш а з а д а ч а д о м а я с л е д у ю щ е г о г о д а м и г р и р о в а т ь в В Т Б п р и м е р н о 8 0 % к л и е н т о в " П о ч т а б а н к а " , ч т о б ы т о л ь к о м а л а я и х ч а с т ь и з п о р я д к а 5 м и л л и о н о в к л и е н т о в о с т а в а л а с ь в с т а р о м л а н д ш а ф т е . У н а с е с т ь п л а н н а п р е о д о л е н и е б о л е е 4 0 0 п р о д у к т о в ы х г э п о в п р и о б ъ е д и н е н и и с " П о ч т а б а н к о м " » , - у к а з а л п р е д с т а в и т е л ь .

В конце 2024 года ВТБ успешно завершил сделку по покупке «Почта банка». Все расчеты были произведены 23 декабря. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял, что в 2025 году планируется начать процесс переноса сети «Почта банка», клиентской базы и бизнес-процессов на единую технологическую платформу под брендом ВТБ.