Бывший топ-менеджер OpenAI запустила собственный ИИ-стартап

Бывший технологический директор американской корпорации OpenAI Мира Мурати запустила собственный стартап в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ) Thinking Machines Lab.

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Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в X.

" М ы р а д ы п р е д с т а в и т ь T h i n k i n g M a c h i n e s L a b , к о м п а н и ю п о и с с л е д о в а н и ю и р а з р а б о т к е И И . М ы у ч е н ы е , и н ж е н е р ы и р а з р а б о т ч и к и н е к о т о р ы х и з н а и б о л е е ш и р о к о и с п о л ь з у е м ы х И И - п р о д у к т о в , в к л ю ч а я C h a t G P T , C h a r a c t e r . a i , P y T o r c h и M i s t r a l " , - с о о б щ а е т с я в з а я в л е н и и .

Из информации на сайте компании следует, что ее генеральным директором стала Мира Мурати, а технологическим директором - Баррет Зоф, соавтор проекта ChatGPT и бывший вице-президент по исследованиям в OpenAI.

В сентябре 2024 года газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что OpenAI планирует сменить статус с НКО на коммерческую организацию на фоне ухода ключевых топ-менеджеров, включая Мурати и Зофа. Отмечалось, что таким образом руководство компании намерено сделать ее более привлекательной для инвесторов.

В 2022 году OpenAI представила сервис ChatGPT, способный взаимодействовать с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли внимание широкой общественности, в том числе в России. Новинка подверглась критике после того, как ее использовали студенты в разных странах для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.

В последние два года в отношении OpenAI был выдвинут ряд исков за предполагаемое нарушение прав авторов и медиакомпаний, чьи работы использовались для обучения некоторых ее продуктов. В ноябре 2023 года совет директоров OpenAI отстранил Сэма Альтмана от поста генерального директора, сославшись на отсутствие доверия к нему, однако вскоре восстановил его в должности после переговоров, вследствие которых был реконструирован совет.