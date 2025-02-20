В МИД назвали условие возвращения иностранных компаний в Россию

Для возвращения иностранных компаний в Россию необходимо, чтобы они уважали историю страны. Такое условие в эфире радио «Комсомольская правда» назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мне кажется, что их присутствие должно быть связано и с такими важными темами, как уважение нашей истории. И это должно относиться и к героям СВО, и по отношению к отечественным журналистам», — сказала она.

В Россию могут вернуться до 350 иностранных компаний. Что об этом известно?

Захарова подчеркнула, что западные компании дали превратить себя в инструменты «политической борьбы и гибридной войны». На это, по ее словам, указывает тот факт, что они покинули российский рынок после того, как им дали приказ «сворачиваться».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ждет возвращения компаний из США в Россию во втором квартале 2025 года. По его словам, на фоне ухода из РФ американский бизнес потерял более 300 миллиардов долларов.