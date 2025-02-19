В России начались банкротства застройщиков

С начала 2025 года сразу несколько строительных компании в регионах России стали банкротами или оказались на грани такой процедуры. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротствах и региональных контролирующих органов.

Так, в Ростове-на-Дону банкротом признали компанию «Донстрой», которая не смогла отдать Сбербанку проценты по кредиту на 11 миллионов рублей. Ранее в этом же регионе обанкротилась компания ООО «СТЭК», занимавшаяся возведением жилых и нежилых домов — она не сумела вернуть кредиторам 39 миллионов рублей.

В Екатеринбурге на грани банкротства оказался ранее считавшийся близким к группе ПИК застройщик «Стройпроект Групп». Компания рискует сорвать проект комплексного развития территории с инвестициями как минимум в 850 миллионов рублей. Аналогичные тенденции наблюдаются и в других регионах страны.

Какие квартиры подешевеют в этом году, рассказал эксперт

Текущий год будет критическим для строительной отрасли, поскольку продажи квартир в новостройках серьезно упали после отмены массовой льготной ипотеки, а кредиты на жилье оказались дорогими для большинства россиян, объяснила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКК Светлана Разворотнева.

По словам парламентария, застройщики в регионах и так работали на грани рентабельности — маржинальность проектов едва превышала 15 процентов. Поэтому девелоперам было непросто получать у банков финансирование. Особенно обострилась ситуация в субъектах, где жилье строилось в кредит, подчеркнула Разворотнева.

При этом депутат допускает, что девелоперы могут намеренно создавать ситуации с банкротствами, когда они продали квартиры — таким образом они уходят от претензий покупателей и штрафов. Поэтому, учитывая небольшое число случаев, пока рано говорить о таком тренде на рынке, считает Разворотнева.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин допустил, что некоторые застройщики в России могут обанкротиться. Однако зампред правительства заверил, что власти постараются снизить риски такого исхода.