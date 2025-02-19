В России конфисковали активы украинского производителя водки

По решению Великоустюгского районного суда Вологодской области в доход государства были обращены находящиеся в России водочные активы крупнейшей украинской алкогольной компании «Баядера Групп» стоимостью более 9 млрд рублей.

По информации газеты «Коммерсантъ», поводом для этого стало участие владельцев компании Натальи Бондаревой и Святослава Нечитайло, а также управляющего их активами в России Юрия Мокляка в финансировании ВСУ. Их, как отмечается, суд признал экстремистами.

Согласно статье, в доход государства были обращены ликёро-водочный завод в Великом Устюге, организации «Национальные алкогольные традиции», «Бизнес-Групп» (Москва), а также «Южные алкогольные традиции» и «Алкогольные традиции Крыма» (Крым).

В январе сообщалось, что прокуратура намерена конфисковать активы украинской алкогольной компании.

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Также поступала информация, что номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк, который перечислил 1,3 млрд рублей на нужды Вооружённых сил Украины и входящих в их состав нацподразделений, объявлен в международный розыск.