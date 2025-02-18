Путин: «Газпром» готов обеспечить энергобезопасность Калининграда

«Газпром» готов обеспечить энергетическую безопасность Калининградской области, заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином.

« У н и х т а м в с ё з а р я ж е н о , п р и н е о б х о д и м о с т и м о ж н о п о с т а в л я т ь и С П Г в н у ж н о м о б ъ ё м е » , — с к а з а л президент, отмечая, что обсудил данный вопрос с руководством энергетической компании.

Он добавил, что необходимо следить за ситуацией.

« П р о ш у и в а с т о ж е с о с т о р о н ы п о с л е д и т ь » , — о б р а т и л с я российский лидер к зампредседателя правительства Александру Новаку.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных противодействие попыткам западных стран изолировать регион.