Путин: «Газпром» готов обеспечить энергобезопасность Калининграда

«Газпром» готов обеспечить энергетическую безопасность Калининградской области, заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином.

Путин: «Газпром» готов обеспечить энергобезопасность Калининграда
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«У них там всё заряжено, при необходимости можно поставлять и СПГ в нужном объёме», сказал президент, отмечая, что обсудил данный вопрос с руководством энергетической компании.

Он добавил, что необходимо следить за ситуацией.

«Прошу и вас тоже со стороны последить», обратился российский лидер к зампредседателя правительства Александру Новаку.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных противодействие попыткам западных стран изолировать регион.

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