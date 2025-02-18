Путин: «Газпром» готов обеспечить энергобезопасность Калининграда
«Газпром» готов обеспечить энергетическую безопасность Калининградской области, заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином.
«У них там всё заряжено, при необходимости можно поставлять и СПГ в нужном объёме», — сказал президент, отмечая, что обсудил данный вопрос с руководством энергетической компании.
Он добавил, что необходимо следить за ситуацией.
«Прошу и вас тоже со стороны последить», — обратился российский лидер к зампредседателя правительства Александру Новаку.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных противодействие попыткам западных стран изолировать регион.