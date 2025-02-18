FT: OpenAI разрабатывает меры для предотвращения поглощения со стороны Маска

Американская компания OpenAI, разработавшая чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT, рассматривает дополнительные меры по предотвращению попыток поглощения со стороны Илона Маска. Об этом сообщила газета Financial Times.

OpenAI разрабатывает меры против поглощения со стороны Маска
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По ее информации, OpenAI может провести реструктуризацию корпоративной модели управления, в частности, наделить свой некоммерческий совет специальным правом голоса для сохранения власти директоров компании. Подобный шаг поможет преодолеть решения прочих инвесторов во время голосования, в том числе крупных спонсоров в лице Microsoft и SoftBank.

Ранее консорциум инвесторов во главе с Маском заявил о готовности приобрести за $97,4 млрд некоммерческую организацию, которая контролирует деятельность компании OpenAI. По сведениям газеты The Wall Street Journal, 10 февраля адвокат Маска Марк Тоберофф подал заявку в совет директоров OpenAI.

В марте 2024 года Маск подал иск против OpenAI и Альтмана из-за коммерциализации фирмы. Его претензия заключается в том, что нацеленность OpenAI на получение прибыли, поддерживаемая американским технологическим гигантом Microsoft, противоречит договорному соглашению от 2015 года, которое Маск подписывал как соучредитель.

Маск и Альтман совместно с Ильей Сцукевером, Грегом Брокманом и рядом других лиц основали OpenAI в декабре 2015 года. Маск входил в совет директоров компании, однако покинул его в 2018 году. Весной 2023 года он основал стартап в сфере ИИ под названием xAI.

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