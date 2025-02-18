OpenAI разрабатывает меры против поглощения со стороны Маска

Американская компания OpenAI, разработавшая чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT, рассматривает дополнительные меры по предотвращению попыток поглощения со стороны Илона Маска. Об этом сообщила газета Financial Times.

По ее информации, OpenAI может провести реструктуризацию корпоративной модели управления, в частности, наделить свой некоммерческий совет специальным правом голоса для сохранения власти директоров компании. Подобный шаг поможет преодолеть решения прочих инвесторов во время голосования, в том числе крупных спонсоров в лице Microsoft и SoftBank.

Ранее консорциум инвесторов во главе с Маском заявил о готовности приобрести за $97,4 млрд некоммерческую организацию, которая контролирует деятельность компании OpenAI. По сведениям газеты The Wall Street Journal, 10 февраля адвокат Маска Марк Тоберофф подал заявку в совет директоров OpenAI.

В марте 2024 года Маск подал иск против OpenAI и Альтмана из-за коммерциализации фирмы. Его претензия заключается в том, что нацеленность OpenAI на получение прибыли, поддерживаемая американским технологическим гигантом Microsoft, противоречит договорному соглашению от 2015 года, которое Маск подписывал как соучредитель.

Маск и Альтман совместно с Ильей Сцукевером, Грегом Брокманом и рядом других лиц основали OpenAI в декабре 2015 года. Маск входил в совет директоров компании, однако покинул его в 2018 году. Весной 2023 года он основал стартап в сфере ИИ под названием xAI.