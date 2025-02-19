Второе пришествие Coca-Cola: подготовка к жесткой обороне

Американские компании готовятся вернуться на российский рынок, первой или одной из первых станет Coca-Cola. Впрочем, она никуда и не уходила, просто слегка замаскировалась и организовала альтернативные каналы поставки своей «традиционной» продукции в РФ. Российские производители безалкогольных напитков против, однако их никто спрашивать не станет.

© pexels.com

«Coca-Cola готовится к возвращению в Россию. Внутри компании уже обсуждают стратегию по работе с отечественными конкурентами и борьбе с параллельным импортом. Производители американской газировки планируют делать её на тех же заводах, что и до ухода из РФ», — новость, в общем-то, ожидаемая.

Запустить производство проще простого, на это потребуется день-другой — перенастроить линию на новые-старые бутылки, завезти этикетки и засыпать другой концентрат. Всё — вместо «Доброго» и прочих временных брендов на выходе получатся ёмкости с привычной всем химической жидкостью.

«Борьба с параллельным импортом» — это вообще хохма, точнее, чистой воды фикция. Никаких таких контрабандных поставок Coca-Cola в РФ не было и нет, есть хорошо организованный и очень масштабный поток товара, про маркетинг тоже никто не забыл.

« Н а н а ш и х с к л а д а х п о л н о Coca-Cola производства Казахстана, её периодически привозят прямо с тамошних заводов, всё легально и официально. Перед праздниками — тем же Новым годом — по данному товару устраиваются «акции» и распродажи. Цена в среднем заметно выше, чем на российские аналоги, но по таким «спецпредложениям» она становится конкурентной. Да и вообще берут, это всё-таки Coca-Cola», — рассказывает управляющая подмосковным сетевым магазином Валерия (имя изменено).

«Альтернативные» поставки наладили быстро, казахская Coca-Cola появилась ещё в начале лета 2022 года, хотя тогда она была дорогой. Но постепенно цены снижали — по мере увеличения объёмов поставок. А после того, как российских производителей сахаросодержащих безалкогольных напитков обложили специальным акцизом данные поставки стали ещё выгодней. Ведь в Казахстане подобного побора нет, и в рамках «единого экономического пространства» обложить тамошние товары им никак нельзя.

Поставки из Казахстана просто прекратят, логистика там не самая дешёвая, вот и весь сказ про борьбу с параллельным импортом. Легко воевать с тем, чем сам же и занимаешься — суровая непримиримая борьба левой руки с правой. Акциз вот придётся платить, но по сравнению с затратами на транспорт это всё равно будет выгодно.

Российские производители безалкогольных напитков против возвращения американцев и намерены с ними всерьёз воевать. За последние три года они вложили огромные деньги в импортозамещение, и, если янкесам вновь включат зелёный свет все их инвестиции пойдут прахом.

« У н а с с т р а н а — н е п р о х о д н о й д в о р ! О д и н р а з в ы ш е л — б о л ь ш е н е з а й д ё ш ь ! П р о и з в о д и т е л и с о з д а д у т а л ь я н с п р о т и в Coca-Cola и Pepsi, чтобы не пустить мечтающие вернуться на российский рынок западные компании. Сражаться намерены скоростью поставок, демпингом цен и дополнительными бонусами для ретейлеров», — заявил глава ГК «Черноголовка» Алексей Четвергов.

Альянс создать, наверное, смогут. Но в РФ есть чудесная организация под названием Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая этих самых реальных монополистов в упор не видит, но очень любит штрафовать российские компании. Ничего нового, подобное мы видели уже не раз.

« П е р в ы м и в е р н у т с я а м е р и к а н с к и е б и з н е с ы и б р е н д ы , т а к и е к а к Coca-Cola, PepsiCo, Apple, Microsoft, Cisco, Johnson & Johnson, Nike, а возможно, Ford, нефтесервисные компании и зерновые трейдеры. Кстати, в США уже сформирован список российских банков, которые в первоочередном порядке подключат к SWIFT, а значит, заработают платежные системы Visa и MasterCard. Возможно, к концу года в России снова появятся вывески McDonald's», — говорит политолог Вадим Сипров.

Откуда такая уверенность? Причём не только у него, но и у иных его коллег. Очень тревожно. Судя по всему, власти РФ «забыли» про замороженные резервы страны, про изъятую у «Газпрома», «Роснефти» и иных компаний зарубежную собственность, про гонения на наших граждан. Неужто пошёл процесс торговли Родиной крупным оптом, и американский бизнес вовсю готовится к повторной экспансии?

Конечно, у «возвращенцев» могут возникнуть технические препятствия, но они вполне решаемы.

« Т о л ь к о п о с л е п о д п и с а н и я с о г л а ш е н и я о м и р е и л и о п е р е м и р и и м о ж н о б у д е т г о в о р и т ь о с н я т и и с а н к ц и й , о в о с с т а н о в л е н и и с и с т е м ы п л а т е ж е й д л я т е х , к т о р а б о т а е т в Р о с с и и , о в о с с т а н о в л е н и и л о г и с т и к и . Б е з э т и х у с л о в и й б и з н е с н е м о ж е т в е р н у т ь с я и п р о д о л ж и т ь р а б о т у в Р о с с и и . С н я т и е с а н к ц и й д л я п л а т е ж е й , д л я л о г и с т и к и — э т о м и н и м у м , к о т о р ы й н е о б х о д и м к о м п а н и я м д л я т о г о , ч т о б ы п р о д о л ж и т ь р а б о т у в Р о с с и и » , — о т м е т и л п р о ф е с с о р ВШЭ Алексей Портанский.

Но если российские банки подключат к SWIFT — чтобы Coca-Cola и прочие американские компании, как это было ранее, смогли выводить из РФ деньги — никаких проблем не будет.

Что изменится для простого потребителя? Судя по всему, на прилавках сильно потеснят российские напитки, там снова будет засилье «пендосовской» водички. Кто-то из отечественных производителей разорится, таковых, скорее всего, будет немало — янкесы обязательно займутся расчисткой рынка. При помощи российских чиновников, как это уже не раз было в самых разных отраслях экономики РФ.

« Я д о п у с к а ю , ч т о к т о - т о и з и н о с т р а н ц е в н у ж е н . Э т и к о м п а н и и д о л ж н ы в е р н у т ь с я , н о в о з м е с т и т ь д е н ь г а м и у щ е р б , к о т о р ы й н а н е с л и г р а ж д а н а м Р о с с и и . З а п л а т и т ь з а т о , ч т о о н и и х и г н о р и р о в а л и д о л г о е в р е м я . К а к о й - н и б у д ь A u t o C A D н у ж е н н а ш и м и н ж е н е р а м , т о г д а д а . Н о в с е ж е л а ю щ и е в е р н у т ь с я с н а ч а л а п л а т я т ш т р а ф , к о т о р ы й б у д е т у с т а н о в л е н н а ш и м и с у д а м и , а п о т о м м ы у ж е р е ш и м , н у ж н ы о н и и л и н е т з д е с ь . Н у ж н о ч ё т к о р а з д е л я т ь , ч т о н а м н у ж н о д л я р а б о т ы , а ч т о к о м у - т о н у ж н о д л я п р и х о т и » , — с ч и т а е т з а м п р е д к о м и т е т а Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Увы, людей с таким подходом во властных структурах не очень много. Нам нужны чиновники, причём всех рангов, которые думали бы не о наполнении своих карманов, а о интересах России.