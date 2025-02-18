В России стали чаще нанимать сотрудников старше 40 лет

За прошедший год российские работодатели стали вдвое чаще нанимать сотрудников постарше. Об этом со ссылкой на результаты исследования сообщает «Коммерсантъ».

В 2024-м количество приглашений на вакансии выросло на 74 процента, в то время как число самих вакансий увеличилось на 19 процентов. В годовом выражении соотношение резюме к приглашениям выросло с 3,4 до 5,6 единицы.

По словам руководителя направления клиентской эффективности hh.ru. Натальи Даниной, тенденция говорит о нарастающей конкуренции за сотрудников. Бизнесу приходится расширять «воронку подбора» и принимать таких соискателей, к которым ранее не проявляли интереса или даже относились предвзято.

« З а п о с л е д н и й г о д р а б о т о д а т е л и с т а л и в д в а р а з а ч а щ е з в а т ь н а в а к а н с и и л ю д е й с т а р ш е 4 0 л е т . В 2 0 2 4 г о д у с о и с к а т е л и в в о з р а с т е о т 4 1 д о 5 0 л е т п о л у ч и л и 2 8 , 4 м и л л и о н а п р и г л а ш е н и й , н а 9 2 п р о ц е н т а б о л ь ш е , ч е м в 2 0 2 3 - м . С о и с к а т е л и в в о з р а с т е 5 1 – 6 0 л е т п о л у ч и л и 8 , 5 м и л л и о н а п р и г л а ш е н и й ( п л ю с 9 5 п р о ц е н т о в г о д к г о д у ) , о т 6 1 г о д а и с т а р ш е — 1 , 3 м и л л и о н а п р и г л а ш е н и й ( 1 0 6 п р о ц е н т о в ) » , — п о я с н и л а о н а .

Наиболее лояльны к людям в возрасте 41–50 лет работодатели в сфере «Высший и средний менеджмент» (33 процента приглашений на такие вакансии были сделаны людям этой возрастной категории), «Финансы, бухгалтерия» (27 процентов), «Безопасность» (25 процентов), «Сельское хозяйство» и «Добыча сырья» (по 23 процентов), отметили в hh.ru.

Ранее замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) РФ Сергей Музыченко заявил, что для строительной отрасли остро встала кадровая проблема. Сектору не хватает квалифицированных работников, признал чиновник в ходе выступления на форуме «Сибирская строительная неделя».