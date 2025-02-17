Долг Google перед российскими телеканалами вырос до трех дуодециллионов рублей

Арбитражный суд Москвы заявил, что долг компании Google перед российскими телеканалами вырос почти до трех дуодециллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации из зала суда, сумма долга составляет 2,8 дуодециллиона рублей — это число с 39 нулями. При этом, долг продолжает расти.

Согласно решению суда, Google должен восстановить заблокированные аккаунты российских СМИ на YouTube, среди которых есть телеканал «Звезда», Первый канал, НТВ, ВГТРК, «Парламентское телевидение», «ТВ-Центр» и другие. Каждый день неисполнения решения суда увеличивает штраф на 100 тысяч рублей, а сумма неустойки увеличивается в геометрической прогрессии. Кроме того, долг числится в реестре текущих расходов российской дочки Google, поэтому этот штраф должен быть выплачен в приоритете перед другими должниками.

Отмечается, что юристы Google и представители российских кредиторов призвали суд признать эти требования реестровыми. Как заявил один из них, такая внушительная сумма «порождает процессуальных гомункулов», поскольку она не отвечает принципу соразмерности.

« С у м м а п о п о д с ч е т а м у п р а в л я ю щ е г о с о с т а в л я е т 2 , 8 д у о д е ц и л л и о н а р у б л е й . В с е х а к т и в о в н а п л а н е т е З е м л я н е х в а т и т , д а ж е у н а с в г а л а к т и к е М л е ч н о г о п у т и н е т р е с у р с о в , ч т о б ы р а с с ч и т а т ь с я с э т о й с у м м о й » , — з а я в и л о д и н и з ю р и с т о в н а з а с е д а н и и с у д а .

В свою очередь, представитель арбитражного управляющего оспорила данное заявление. По ее словам, такая сумма штрафа обусловлена действиями компании Google. Суд поддержал эту точку зрения.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3 миллиона 800 тысяч рублей за публикацию инструкции по сдаче в плен для российских военных.