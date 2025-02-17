Канада внесла в санкционные списки две структуры компании "Волга-Днепр"

Власти Канады добавили в антироссийские санкционные списки две структуры, входящие в компанию "Волга-Днепр". Об этом сообщается на сайте канадского правительства в разделе санкций против России.

В документе указано, что в соответствующий список внесены Volga-Dnepr Airlines (Ireland) Limited и Volga-Dnepr Logistics V. Сама авиакомпания "Волга-Днепр" также под канадскими санкциями.

Кроме того, с 2022 года Оттава удерживает самолет этого грузоперевозчика. Транспортный Ан-124 компании "Волга-Днепр" с грузом ковид-тестов из Китая, который был зафрахтован правительством Канады, прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года за два часа до того, как власти североамериканской страны из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российской авиации. Несмотря на это, борт был задержан, а экипаж помещен в гостиницу. Позже экипаж вылетел в Россию.

Ранее посол России в Канаде Олег Степанов заявлял ТАСС, что российские власти продолжат добиваться возвращения самолета Ан-124 компании "Волга-Днепр" после конфискации, которую Москва расценивает как пиратство и незаконный захват.