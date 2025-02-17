В Минпромторге отказались поощрять возвращение иностранных брендов

Минпромторг России не считает актуальной задачу поощрять или стимулировать возвращение ушедших с рынка РФ зарубежных брендов, освобожденные ниши будут и дальше замещаться российскими марками.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

" З а д а ч а к а к и м - л и б о о б р а з о м п о о щ р я т ь и л и с т и м у л и р о в а т ь в о з в р а щ е н и е и н о с т р а н н ы х б р е н д о в н е я в л я е т с я а к т у а л ь н о й . Т е и н о с т р а н н ы е б р е н д ы , к о т о р ы е о с т а л и с ь р а б о т а т ь в Р о с с и и , п р о д о л ж а ю т д е я т е л ь н о с т ь , а о с в о б о ж д е н н ы е н и ш и б у д у т и д а л ь ш е з а м е щ а т ь с я б р е н д а м и р о с с и й с к и х п р о и з в о д и т е л е й " , - р а с с к а з а л и в Минпромторге.

Тренд на развитие отечественных брендов, поддерживаемый государством, продолжится, на это направлен законопроект "О российской, или русской, полке", добавили в министерстве.

Как напомнили в ведомстве, некоторые иностранные бренды в 2022-2023 годах самостоятельно решили уйти из России, но такая практика является недобросовестной. В результате были нарушены контрактные обязательства перед торговыми центрами по аренде площадей, что привело к снижению их заполняемости.

" М н о ж е с т в о р о с с и й с к и х л о я л ь н ы х п о т р е б и т е л е й т а к ж е п о с т а в и л и п е р е д ф а к т о м , ч т о п о л ю б и в ш и х с я и м б р е н д о в б о л ь ш е н е б у д е т " , - п о д ч е р к н у л и в Минпромторге.

К вопросу увеличения трафика в ТЦ подключился Минпромторг России, были разработаны стимулирующие меры, вакантные площади стали активно заполняться российскими брендами, социальной инфраструктурой и прочим. Таким образом, трафик вернулся к уровню 2022 года, когда международные бренды в полном объеме присутствовали на рынке.

" Н о с а м о е г л а в н о е - м ы в и д и м , ч т о н а ш р о с с и й с к и й б и з н е с с м о г в о ч е н ь с ж а т ы е с р о к и н е п р о с т о з а п о л н и т ь о с в о б о д и в ш и е с я п л о щ а д и в Т Ц , н о и п р о и з в е с т и п о л н ы й р е б р е н д и н г и а д а п т и р о в а т ь к о н ц е п ц и ю с в о и х б и з н е с - м о д е л е й . С е й ч а с в в е д у щ и х Т Ц п о в с е й с т р а н ы д о м и н и р у ю т и м е н н о р о с с и й с к и е б р е н д ы " , - з а к л ю ч и л и в м и н и с т е р с т в е , д о б а в и в , ч т о н и о д и н и н о с т р а н н ы й б р е н д н е б ы л " и з г н а н " с р ы н к а .

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщал ТАСС, что переговоры о возвращении в Россию брендов группы Inditex, включая Zara, идут в частном порядке. Он высказывал мнение, что возвращаться придется на рынок, где уже сейчас есть дефицит свободных торговых площадей. Как рассказывали ТАСС эксперты, бренды надеются, что к концу 2025 года ситуация позволит им вернуться на рынок.