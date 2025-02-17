Экономист Коган назвал условие для возвращения Visa и MasterCard в РФ

Компаниям придётся начать выпуск пластиковых карт, которые поддерживают несколько платёжных систем.

Препятствий возникнуть не должно. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился профессор Высшей школы экономики.

« Т р е н д у ж е п о н я т е н , и н а ш и з а п а д н ы е л ю б и м ы е к о н т р а г е н т ы , к о т о р ы е у б е ж а л и о т с ю д а , м н о г и е х о т я т в е р н у т ь с я . Э т о и з в е с т н о . С о д н о й с т о р о н ы , я н е д у м а ю , ч т о б у д у т к а к и е - т о п р е п я т с т в и я , и в с е и х р а д о с т н о п р и м у т , н о н а у ч е н н ы е г о р ь к и м о п ы т о м р о с с и я н е б у д у т д е л а т ь к о б е й д ж и н г о в ы е , н а п р и м е р , « V i s a - М и р » , « M a s t e r C a r d - М и р » и т а к д а л е е , т о е с т ь б у д у т д е л а т ь т а к и м о б р а з о м , ч т о б ы н е п о с т р а д а т ь в с л у ч а е ч е г о . Я д у м а ю , ч т о Visa и MasterCard для возвращения придётся делать карты кобейджинговые, вот и всё».

Ранее в комитете ГД по финансовому рынку не исключили возвращения в РФ Visa и MasterCard. Это может произойти в ближайшее время, отметил его глава Анатолий Аксаков.

« Я д у м а ю , о н и в е р н у т с я и б у д у т п р е д л а г а т ь с в о и у с л у г и . П о т о м у ч т о п о т е р я л и б о л ь ш о й р ы н о к и б у д у т с т р е м и т ь с я в о й т и в н е г о . Н о б у д е т у ж е , к о н е ч н о , с л о ж н е е , п о т о м у ч т о м ы п р и в ы к л и к н о в ы м с и с т е м а м . Н а ц и о н а л ь н а я с и с т е м а п л а т ё ж н ы х к а р т п о к а з а л а т е х н о л о г и ч н о с т ь и э ф ф е к т и в н о с т ь » , — з а я в и л п а р л а м е н т а р и й в б е с е д е с Т А С С .

При этом Аксаков констатировал, что платёжные системы Visa и MasterCard придётся использовать в случае денежных переводов в Европу и США.