В Кремле ответили на вопрос о возвращении западных брендов

В Кремле не видели заявлений западных брендов о планах вернуться в Россию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель главы государства добавил, что компании смогут вернуться на российский рынок на конкурентной основе. Песков отметил, что это нормальная мировая практика.

Спрогнозированы сроки возвращения в Россию иностранных брендов

Ранее СМИ сообщили, что на фоне начала контактов между Москвой и Вашингтоном западные бренды начали проявлять интерес к возможному возвращению на российский рынок. В частности, такие планы якобы есть у компании Inditex (владеет Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear), Uniqlo и других. По оценке экспертов Kokoc Group, в 2025 году вернуться могут до 350 брендов.