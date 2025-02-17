Немецкий оружейный концерн подорожал из-за планов Европы по Украине

Новый крупный пакет мер по наращиванию расходов на оборону и поддержку Украины привел к самому сильному за последние два года подорожанию акций немецкого оружейного концерна Rheinmetall. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Стоимость данных ценных бумаг увеличилась на 11 процентов. За последний год они подорожали больше чем вдвое за счет роста военных заказов. И если Европа намерена увеличить расходы на поддержку Украины, то это подтолкнет Rheinmetall к наращиванию производственных мощностей.

В настоящее время, как отметило издание, власти ЕС трудятся над новым крупным пакетом мер по увеличению расходов на оборону и поддержку Киева, так как президент США Дональд Трамп настаивает на быстром завершении конфликта. Кроме того, Брюссель встревожен тем, что Трамп откажет Европе в гарантиях безопасности и вынудит ее защищаться самостоятельно. После последнего телефонного разговора президентов России и США эти опасения усилились.

Ранее сообщалось, что во второй половине этого года Rheinmetall начнет строить в Литве завод по производству боеприпасов.