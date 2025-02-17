В Госдуме анонсировали возвращение Visa и Mastercard в Россию

В скором времени в России возобновят работу платежные системы Visa и Mastercard, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По словам депутата, эти компании утратили крупный рынок и будут пытаться занять его, но это будет непросто, ведь Россия уже привыкла к новым технологиям. Национальная система платежных карт продемонстрировала свою технологичность и результативность, отметил он.

Аксаков подчеркнул, что для осуществления платежей в страны Европы и США необходимо будет использовать карты Visa и Mastercard, так как они являются международными платежными системами. При этом, как уточнил он, «вхождение на российский рынок у этих систем будет проходить не просто из-за того, что мы уже привыкли опираться на свою платежную систему».

Спрогнозированы сроки возвращения в Россию иностранных брендов

Ранее в Kokoc Group сообщили, что в 2025 году в Россию могут вернуться больше 300 иностранных компаний. Как отмечалось, в четвертом квартале 2024 года в стране вновь заработали 235 фирм.