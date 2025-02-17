В Россию должны вернуться только те бренды, без которых невозможно наладить работу в ряде отраслей, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он выступил против возвращения Zara и других магазинов одежды от Inditex, отметив, что это «угробит» российских дизайнеров.

На фоне грядущей разморозки отношений России и США иностранные бренды рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Помимо одежного ретейлера Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius) СМИ называют южнокорейские бренды Hyundai, Samsung и LG, а также японскую сеть UNIQLO. Пошлины на импортные товары необходимо повысить, заявил в связи с этим первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, передает РИА Новости. Он отметил, что многие российские компании уже представили достойные альтернативы. Делягин согласился, что просто так никто не может вернуться.

« З а ч е м и м с ю д а в о з в р а щ а т ь с я ? Е с т ь к а к и е - т о , к о т о р ы м н е т з а м е н ы , н о McDonald’s у нас есть прекрасная замена, например. Название «Вкусно - и точка» мне не очень нравится, но после еды там не возникает ощущения кирпича в желудке. Вопрос открытый, смог ли Maag заместить Zara и так далее. Но зачем нам Zara, если появилось дикое количество российских дизайнеров? И это именно благодаря уходу брендов. Некоторые наши дизайнеры появились в магазинах в центре Москвы. Зачем нам гробить теперь своих дизайнеров? Ушли и спасибо», - объяснил Делягин.

По словам депутата, каждая западная компания должна сначала заплатить штраф, а уже потом будет принято решение о возращении.

« Я д о п у с к а ю , ч т о к т о - т о н у ж е н . Э т и к о м п а н и и д о л ж н ы в е р н у т ь с я , н о в о з м е с т и т ь д е н ь г а м и м о р а л ь н ы й у щ е р б , к о т о р ы й н а н е с л и г р а ж д а н а м Р о с с и и . З а п л а т и т ь з а т о , ч т о о н и и г н о р и р о в а л и д о л г о е в р е м я . П р о с т о п е р е д у м а т ь н е п о л у ч и т с я . Я д о п у с к а ю , ч т о к а к о й - н и б у д ь A u t o C A D н у ж е н н а ж и м и н ж е н е р а м , т о г д а д а . Н о в с е ж е л а ю щ и е в е р н у т ь с я с н а ч а л а п л а т я т ш т р а ф , к о т о р ы й б у д е т у с т а н о в л е н н а ш и м и с у д а м и , а п о т о м м ы у ж е р е ш и м , н у ж н ы о н и и л и н е т з д е с ь . Н у ж н о ч е т к о р а з д е л я т ь , ч т о н а м н у ж н о д л я р а б о т ы , а ч т о к о м у - т о н у ж н о д л я п р и х о т и » , - з а к л ю ч и л с о б е с е д н и к Н С Н .

Торговые центры предложат Минпромторгу брать с западных брендов гарантированный невозвратный депозит в размере пятилетней аренды, если они захотят вернуться в РФ, заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров «Радиоточке НСН».