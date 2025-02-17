Спрогнозированы сроки возвращения в Россию иностранных брендов

Даже если международная политическая ситуация будет развиваться в благоприятном для России ключе, то на возвращение ушедших брендов уйдут годы. Сроки спрогнозировал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, его цитирует «Ридус».

По его словам, нет сомнений в том, что бренды снова придут в Россию. Однако на возвращение всех может потребоваться три-четыре года, а может быть, и пять лет. Важным условием этого станет хотя бы частичное снятие санкций, и позитивные сдвиги в переговорах по Украине могут стать сигналом.

Эксперт напомнил, что для брендов, которые покинули Россию, одной из главных проблем является невозможность проводить трансграничные расчеты. Иными словами, они не могут репатриировать выручку в свою страну.

Также Остапкович обратил внимание на то, что для российских предприятий, которые заняли место удалившихся иностранцев, возвращение последних чревато трудностями. Дело в том, что все компании в документах о своем уходе внесли пункт, что в случае возвращения в Россию им будет предоставлен режим наибольшего благоприятствования. С другой стороны, приход иностранных брендов позитивно скажется на качестве продукции, потому что усилится конкуренция.

« С е й ч а с н е к о т о р ы е н а ш и б р е н д ы р а б о т а ю т в н е к о н к у р е н т н о й с р е д е , п о э т о м у м о г у т п о з в о л и т ь с е б е д е л а т ь н е к а ч е с т в е н н ы й т о в а р п о в ы с о к о й с т о и м о с т и . К о н е ч н о , н а ш и м б у д е т г о р а з д о с л о ж н е е . И м п р и д е т с я у л у ч ш а т ь к а ч е с т в о т о в а р а и н е п о в ы ш а т ь ц е н ы » , — к о н с т а т и р о в а л Остапкович.

Ранее выяснилось, что российские торговые центры выступили за возвращение западных брендов одежды. Оказалось, что тот набор компаний, который есть в настоящее время, не может обеспечить сравнимый объем продаж. Более того, российский потребитель не поддержал практику замены ушедших компаний на другие марки и копирования их политики.