Сбер предъявил иск к Euroclear Bank и Clearstream Banking

Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с бельгийского Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking более 53,7 млрд рублей.

Об этом передаёт РИА Новости, ссылаясь на картотеку арбитражных дел.

Отмечается, что иск подан 14 февраля, но к рассмотрению пока не был принят.

Основания исковых требований пока не уточняются.

В качестве третьего лица истец просит привлечь к делу НКО АО «Национальный расчётный депозитарий».

Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление московской компании «Гео-Система» о банкротстве крупного европейского депозитария Euroclear Bank.