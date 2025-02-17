Японская сеть магазинов одежды Uniqlo может вернуться на российский рынок, процедура находится «в процессе». Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщил Shot.

По данным журналистов, бывший руководитель спросил у нескольких бывших сотрудников розничных магазинов в общем чате о потенциальной возможности вернуться на работу в сеть японского ретейлера. При этом никакой конкретной информации по условиям труда и срокам нет, якобы все «в процессе».

Сама компания ничего не заявляла о возвращении в Россию. При этом юридическое лицо ООО «Юникло (РУС)» продолжает существовать, подавая документы о финансовой отчетности и предоставляя сведения в Пенсионный фонд. Для возвращения Uniqlo потребуется примерно полтора–два года для повторной аренды торговой площади, трудоустройства и обучения персонала, а также налаживания поставок, передает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в Минпромторге.

Стало известно, какие компании планируют вернуться в Россию

15 февраля СМИ сообщили, что магазины одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius начали подготовку к возвращению на российский рынок. По данным журналистов, представители компании, владеющей этими магазинами, занялись анализом актуальной экономической ситуации внутри страны, а также изучением заархивированных документов. И в случае изменения политической обстановки они рассчитывают оперативно открыть в России магазины, закрытые после февраля 2022 года