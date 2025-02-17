Основатель «Магнита» выбыл из рейтинга богатейших людей

Основатель торговой сети "Магнит" и ФК "Краснодар" Сергей Галицкий выбыл из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

11 февраля Галицкий располагался на 492 месте в рейтинге 500 богатейших людей планеты, а его состояние оценивалось в $6,54 млрд.

Российские миллиардеры стали еще богаче

По данным Bloomberg Billionaires Index, самым богатым россиянином на данный момент является президент "Норникеля" Владимир Потанин (занимает 65 место), его состояние составляет $28,3 млрд, а состояние основателя "Лукойла" Вагита Алекперова - $26,6 млрд. В то же время состояние председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина составляет $23,8 млрд.