Продавцы на маркетплейсах смогут вводить запреты на скидки

Власти разрешат продавцам на маркетплейсах вводить запрет на скидки на свои товары, а агрегатор будет не вправе направлять уведомление о намерении сделать дисконт таким продавцам. Это следует из доработанной версии пакета законопроектов по регулированию цифровых платформ, пишут «Ведомости».

Также законопроект запрещает агрегаторам блокировать личный кабинет или карточки, снижать рейтинг или ухудшать положение карточки в поисковой выдаче для продавцов, отказавшихся от скидки за свой счет или за счет оператора.

Как говорят эксперты, маркетплейсы используют скидки во время автоакций, чтобы избежать затоваривания складов. Для прекращения практики принуждения продавцов к участию в различных акционных программах законопроект устанавливает порядок снижения цены на товар партнера только при получении его явного согласия, объяснил представитель Минэкономразвития.