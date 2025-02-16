Zara, McDonald’s, Coca-Cola: какие западные компании могут вернуться в РФ

СМИ сообщили, что Zara, McDonald`s, Coca-Cola и другие западные компании готовятся к возвращению на российский рынок. Какие подробности известны, когда это может произойти?

Какие западные компании могут вернуться в РФ

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал, что переговоры о возвращении в Россию брендов ушедшей из РФ группы Inditex идут в частном порядке. В группу входят Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius.

« П е р е г о в о р ы в е д у т с я в ч а с т н о м п о р я д к е , н е о ф и ц и а л ь н о . Е с т ь т е , к т о в е д е т п е р е г о в о р ы о т л и ц а I n d i t e x , з о н д и р у ю т п о ч в у . С е й ч а с I n d i t e x в Р о с с и и о ф и ц и а л ь н о н е т » , — п о я с н и л о н .

Генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» политолог Вадим Сипров сообщил aif.ru, что на фоне геополитических изменений западные бренды могут «вновь постучаться» в двери российского рынка. По его мнению, первые в очереди на возвращение — PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Visa, Mastercard и McDonald's.

Одежный бренд Just Clothes закрывает магазины

Помимо этого, в Россию также может вернуться компания Christian Dior. Представители бренда подали в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Dior, Dioramour и Gem Dior, а также логотипа со стилизованным изображением букв C и D. Под этими брендами можно будет производить одежду и устраивать показы мод в рекламных целях. Заявки на их регистрацию были поданы французской компанией «Кристиан Диор Кутюр», которая расположена в Париже по адресу: проспект Монтень, 30.

Как в России отреагировали на желание западных компаний вернуться

Журналист Андрей Медведев считает, что в новостях о возможном возвращении некоторых западных компаний на российский рынок нет ничего радостного.

« С о о б щ а ю т , ч т о б р е н д ы Z a r a , B e r s h k a , P u l l & B e a r , S t r a d i v a r i u s п л а н и р у ю т в е р н у т ь с я н а р о с с и й с к и й р ы н о к . Н е о ч е н ь п о н и м а ю , м ы д о л ж н ы э т о м у п о р а д о в а т ь с я ? Н а м с т о и т б л а г о д а р и т ь с у д ь б у , ч т о е в р о п е й с к и й х о л д и н г с о б л а г о в о л и л в е р н у т ь с в о и м а г а з и н ы ? О ч е н ь н а д е ю с ь , ч т о у н а с х в а т и т у м а , а г л а в н о е — п р а г м а т и ч н о с т и . И н а ш и ч и н о в н и к и п р о с т о н е п о з в о л я т э т и м к о м п а н и я м с н о в а з а й т и н а р о с с и й с к и й р ы н о к . Н и к о г д а . К р о м е т о г о , н а м п р а в и л ь н е е р а з в и в а т ь с в о и б р е н д ы , и т р и г о д а с а н к ц и й п о к а з а л и , ч т о р о с с и й с к и е п р о и з в о д и т е л и с э т и м в п о л н е с п р а в л я ю т с я . К а к а я - т о н е п р и л и ч н а я р а д о с т ь п о п о в о д у в о з м о ж н о г о в о з в р а щ е н и я у б е ж а в ш и х б р е н д о в , в ы г л я д и т п р о с т о н е д о с т о й н о й . К а р г о - к у л ь т в ч и с т о м в и д е » , — н а п и с а л о н в T e l e g r a m - к а н а л е .

Пользователи Сети тоже негативно отнеслись к подобным новостям. По их мнению, у россиян уже нет нужды в западных компаниях, покинувших РФ после начала спецоперации в 2022 году.

« З а ч е м н а м э т о т McDonald's, зачем Coca-Cola, зачем Zara? Мы уже почти три года спокойно живем без всего этого. У нас есть все свое, есть все необходимое. Они ушли, и вот не надо возвращаться»;

« Э т и б р е н д ы п е р е с т а л и р а б о т а т ь с Р о с с и е й , к о г д а н а ч а л и с ь в а ж н ы е и с е р ь е з н ы е с о б ы т и я . П о с у т и , о н и н а с п р е д а л и . О н и п о д д е р ж а л и У к р а и н у , о с у д и л и д е й с т в и я н а ш е й с т р а н ы , т а к и н е н а д о с ю д а в о з в р а щ а т ь с я . У н а с в н и х н у ж д ы н е т ! » ;