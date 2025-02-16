Zara, McDonald’s, Coca-Cola: какие западные компании могут вернуться в РФ
СМИ сообщили, что Zara, McDonald`s, Coca-Cola и другие западные компании готовятся к возвращению на российский рынок. Какие подробности известны, когда это может произойти?
Какие западные компании могут вернуться в РФ
Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал, что переговоры о возвращении в Россию брендов ушедшей из РФ группы Inditex идут в частном порядке. В группу входят Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius.
«Переговоры ведутся в частном порядке, неофициально. Есть те, кто ведет переговоры от лица Inditex, зондируют почву. Сейчас Inditex в России официально нет», — пояснил он.
Генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» политолог Вадим Сипров сообщил aif.ru, что на фоне геополитических изменений западные бренды могут «вновь постучаться» в двери российского рынка. По его мнению, первые в очереди на возвращение — PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Visa, Mastercard и McDonald's.
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Помимо этого, в Россию также может вернуться компания Christian Dior. Представители бренда подали в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Dior, Dioramour и Gem Dior, а также логотипа со стилизованным изображением букв C и D. Под этими брендами можно будет производить одежду и устраивать показы мод в рекламных целях. Заявки на их регистрацию были поданы французской компанией «Кристиан Диор Кутюр», которая расположена в Париже по адресу: проспект Монтень, 30.
Как в России отреагировали на желание западных компаний вернуться
Журналист Андрей Медведев считает, что в новостях о возможном возвращении некоторых западных компаний на российский рынок нет ничего радостного.
«Сообщают, что бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius планируют вернуться на российский рынок. Не очень понимаю, мы должны этому порадоваться? Нам стоит благодарить судьбу, что европейский холдинг соблаговолил вернуть свои магазины? Очень надеюсь, что у нас хватит ума, а главное — прагматичности. И наши чиновники просто не позволят этим компаниям снова зайти на российский рынок. Никогда. Кроме того, нам правильнее развивать свои бренды, и три года санкций показали, что российские производители с этим вполне справляются. Какая-то неприличная радость по поводу возможного возвращения убежавших брендов, выглядит просто недостойной. Карго-культ в чистом виде», — написал он в Telegram-канале.
Пользователи Сети тоже негативно отнеслись к подобным новостям. По их мнению, у россиян уже нет нужды в западных компаниях, покинувших РФ после начала спецоперации в 2022 году.
«Зачем нам этот McDonald's, зачем Coca-Cola, зачем Zara? Мы уже почти три года спокойно живем без всего этого. У нас есть все свое, есть все необходимое. Они ушли, и вот не надо возвращаться»;
«Эти бренды перестали работать с Россией, когда начались важные и серьезные события. По сути, они нас предали. Они поддержали Украину, осудили действия нашей страны, так и не надо сюда возвращаться. У нас в них нужды нет!»;
«Надеюсь, никто из них не вернется. Нам это точно не надо», — комментируют они в соцсетях.