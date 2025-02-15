Стало известно, какие компании планируют вернуться в Россию
Бренды Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius планируют вернуться на российский рынок, пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, представители корпорации Inditex (бренды Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe) изучают ситуацию на рынке, поднимают архивы и документы.
Журналисты отметили, что компания желает оперативно вернуться на российский рынок в том случае, если геополитическая ситуация изменится.
Ранее сообщалось, что крупные южнокорейские компании начали проработку возможного возвращения на российский рынок.
В частности, за международной повесткой внимательно наблюдают Samsung и LG Electronics, у которых есть заводы в России.
Компании Южной Кореи заявили о планах вернуться в Россию
Кроме того, о возвращении думают в Hyundai Motor Group — компания допускает обратный выкуп производственной площадки в Санкт-Петербурге.