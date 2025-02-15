Компании Южной Кореи заявили о планах вернуться в Россию
Сразу несколько южнокорейских компаний заявили о желании вернуться в Россию, пишет Yonhap News. Отмечается, что связано это с началом диалога между Москвой и Вашингтоном о возможном завершении конфликта на Украине.
В числе таких компаний Samsung, LG и а также автопроизводитель Hyundai, который задумался о выкупе своего завода в Петербурге. Ожидается, что решение должно быть принято в декабре 2025 года.
Издание отмечает, что южнокорейские компании обеспокоены быстрым освоением российского рынка китайскими производителями. Из-за этого в дальнейшем им будет непросто вернуть свои прежние позиции.
Разговоры о возвращении в Россию брендов Южной Кореи действительно активизировались, но на неофициальном уровне, рассказал в эфире BFM директор Института стран Азии и Африки МГУ, востоковед Алексей Маслов. По его словам, интерес к возвращению в в нашу страну достаточно серьезный.
Несколько зарубежных брендов одежды планируют вернуться в Россию
При этом главный редактор автомобильного сетевого издания Quto.ru Максим Ракитин настроен не так оптимистично, поскольку уверен, что решение корейцев целиком и полностью зависит от позиции Вашингтона.
"Как только позиция Вашингтона будет прозрачна и понятна, корейцы, наверное, сделают какие-то шаги по возврату в Российскую Федерацию", - сказал он радиокомпании.