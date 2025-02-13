«Ростелеком» оценил ущерб от обрыва кабеля в Балтийском море

Ущерб от аварии на подводном кабеле в Балтийском море составляет несколько десятков миллионов рублей, рассказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, повреждение кабеля «Ростелекома» в Балтийском море произошло 8 февраля. По мнению специалистов, ЧП произошло из-за внешнего воздействия.

Осеевский заметил, что характер повреждения кабеля компании в Балтийском море «вызывает массу вопросов».

"Ростелеком" назвал причину повреждения кабеля в Балтийском море

Вместе с тем, уточнил предприниматель, одно известно точно — ущерб от произошедшего оказался многомиллионным.

Ранее сообщалось, что 26 января получил повреждения подводный оптоволоконный кабель, который был проложен по дну моря между Латвией и Швецией.