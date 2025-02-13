DPA: ФРГ намерена продлить внешнее управление активами "Роснефти" в НПЗ в Шведте
Правительство ФРГ намерено продлить срок доверительного управления германскими активами "Роснефти" в нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте, снабжающем нефтепродуктами большую часть востока ФРГ, включая аэропорт Берлина. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя Министерства по делам экономики и защиты климата Германии.
Срок внешнего управления должен был истечь 10 марта.
"Обеспечение безопасности поставок остается главной целью всех мер, принимаемых в связи с Rosneft Deutschland", - отметила представитель Минэкономики ФРГ.
Кроме того, утверждается, что в связи с введением санкций против России компания Rosneft Deutschland рискует больше не иметь возможности вносить свой вклад в обеспечение безопасности поставок в Германию.
"Доверительное управление в достаточной степени противодействует этой проблеме", - подчеркнули в ведомстве.
Как указали в Минэкономики, "Роснефть" убедительно продемонстрировала", что предпринимаются активные усилия по продаже Rosneft Deutschland, которая, "как ожидается, будет завершена к концу года".
16 сентября 2022 года власти ФРГ передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Оно таким образом получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. "Роснефть" в тот же день заявила, что это решение означает полную утрату активов и что она намерена защищать свои интересы в суде. В компании полагали, что передача под внешнее управление не имеет правовых оснований, поскольку выполнялись все обязательства вне зависимости от влияния политической обстановки.