ВТБ и Газпромбанк прокомментировали ситуацию с обменом валют

ВТБ и Газпромбанк не видят ажиотажа с обменом валют
Ажиотажа вокруг обмена валют не наблюдается на фоне укрепления рубля на межбанковском рынке, сообщил ТАСС вице-президент Газпромбанка, начальник департамента инвестиционно-страховых продуктов Артем Зотов через пресс-службу банка.
"Безусловно, любая повышенная волатильность на рынке увеличивает активность клиентов. Но ажиотажа среди клиентов сейчас не наблюдается", - сказал банкир.
Он добавил, что в Газпромбанке можно обменять валюту в мобильном банке или офисе. Актуальные курсы валют и условия обмена доступны на сайте банка.
Повышенного спроса на покупку валюты не фиксируют и в ВТБ, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
"Объем валютообменных операций в пределах средних значений. Мы обслуживаем клиентов в штатном режиме - все операции выполняются в точках продаж и "ВТБ онлайн", - добавили в пресс-службе.
Курсы валют
Рубль активно растет с вечера 12 февраля на фоне телефонного разговора президентов РФ и США. 13 февраля курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 91 рубля впервые с 18 сентября 2024 года, курс евро - ниже 95 рублей впервые с 12 августа, свидетельствуют данные площадки "Финам".
По данным на 10:18 мск, курс доллара снижался на 3,2% - до 90,98 рубля. К 10:33 мск доллар ускорил снижение и находился на уровне 90,88 рубля (-3,3%).
Курс евро терял 2,95%, опускаясь до 94,787 рубля, свидетельствуют данные торгов на 10:28 мск. К 10:33 мск евро замедлил снижение и находился на уровне 94,79 рубля (-2,94%).