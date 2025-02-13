СПБ Биржа добавит более 20 бумаг на торги в субботу и воскресенье

«СПБ Биржа» с 14 февраля добавит на утренние торги 22 ценные бумаги российских компаний. Сделки с ними будут доступны в том числе по субботам и воскресеньям.

Среди них акции: Алросы, МТС, Сбербанка, Ростелекома и пр.

Всего на торгах в утреннюю дополнительную сессию будет доступно 38 российских ценных бумаг.

Площадка запустила торги выходного дня 1 февраля. Они проводятся с 10:00 до 19:00 мск с обязательным присутствием маркетмейкеров для обеспечения ликвидности по каждой ценной бумаге. В дальнейшем время торгов может быть расширено до 23:50 мск.