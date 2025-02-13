В Крыму национализируют имущество украинских бизнесменов

Имущество украинских бизнесменов национализируют в Крыму
В Крыму готовят к национализации более 720 объектов, принадлежащих украинским бизнесменам.
Об этом в четверг, 13 февраля, сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
— Мы полностью очистим Крым от этой заразы, не дадим врагам зарабатывать на нас. Вырученные от продажи этих объектов деньги мы потратим на поддержку наших бойцов, их семей, на развитие Крыма, — написал он.
Среди них такие крупные предприятия, как пивобезалкогольный комбинат «Крым», дельфинарий «Немо», «Сакские минеральные воды» и санаторно-курортный комплекс «Зеленый мыс», говорится в Telegram-канале.
В Московской области будет рассмотрено дело о возмещении ущерба, нанесенного санкционной политикой в отношении России. Генпрокуратура РФ просит арестовать средства с американских Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, которые действуют в России, а также с властей Украины.
В бюджет Крыма от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило свыше 2 миллиардов рублей.
Ущерб от «водной и энергетической блокад» Крыма составляет свыше 14 триллионов рублей, сообщил ранее Константинов. В начале марта стало известно, что власти Крымского полуострова хотят взыскать с Украины более 3 триллионов 156 миллиардов рублей из-за энергоблокады.