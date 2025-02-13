В Крыму готовят к национализации более 720 объектов, принадлежащих украинским бизнесменам.

Об этом в четверг, 13 февраля, сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

— М ы п о л н о с т ь ю о ч и с т и м К р ы м о т э т о й з а р а з ы , н е д а д и м в р а г а м з а р а б а т ы в а т ь н а н а с . В ы р у ч е н н ы е о т п р о д а ж и э т и х о б ъ е к т о в д е н ь г и м ы п о т р а т и м н а п о д д е р ж к у н а ш и х б о й ц о в , и х с е м е й , н а р а з в и т и е К р ы м а , — н а п и с а л о н .

Среди них такие крупные предприятия, как пивобезалкогольный комбинат «Крым», дельфинарий «Немо», «Сакские минеральные воды» и санаторно-курортный комплекс «Зеленый мыс», говорится в Telegram-канале.

В Московской области будет рассмотрено дело о возмещении ущерба, нанесенного санкционной политикой в отношении России. Генпрокуратура РФ просит арестовать средства с американских Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, которые действуют в России, а также с властей Украины.

В бюджет Крыма от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило свыше 2 миллиардов рублей.

Ущерб от «водной и энергетической блокад» Крыма составляет свыше 14 триллионов рублей, сообщил ранее Константинов. В начале марта стало известно, что власти Крымского полуострова хотят взыскать с Украины более 3 триллионов 156 миллиардов рублей из-за энергоблокады.