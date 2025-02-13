Одежный бренд Just Clothes закрывает магазины

Одежный бренд Just Clothes фэшн-ретейлера Lady & Gentleman City закрывает свои магазины. Не работает уже восемь из открытых ранее 13 магазинов под новым брендом. Все точки переформатированы в мультибрендовые магазины lady & gentleman street, где под Just Clothes будут отведены отдельные корнеры, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя сети.

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Так, в Москве осталось пять магазинов из ранее работавших семи, закрылись точки в двух ТЦ «Мега». В регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, не осталось ни одного монобрендового Just Clothes.

Причины в Lady & Gentleman City не раскрывают, как и планы относительно оставшихся пяти монобрендовых магазинов.

Эксперты полагают, что одежные ретейлеры отказываются от монобрендового формата из-за перенасыщения рынка. Открывая магазины, они рассчитывали, что после ухода международных брендов российские потребители в условиях опустевших полок станут покупать вещи любого уровня и качества. В связи с тем, кто не вложился в агрессивную рекламу и развитие открывшихся магазинов, вынуждены закрываться.

Напомним, первые магазины Just Clothes открылись в июле 2023 года на площадях Uniqlo. Марка позиционировалась как «бренд повседневной модной одежды для жителей больших городов, которые ценят простоту, качество, комфорт и следят за трендами».