Генпрокуратура добивается полного ареста активов Домодедово

Генеральная прокуратура оспорила решение Арбитражного суда Московской области о смягчении обеспечительных мер в отношении аэропорта Домодедово и компании «Домодедово Фьюэл Фасилитис». Об этом сообщает издание «Ведомости».

В Генпрокуратуре считают, что решение суда является незаконным, а позиции заявителей — «синхронизированы», а также направлены на введение суда и общественности в заблуждение относительно обстоятельств дела.

В апелляционной жалобе ведомства подчеркивается, что доводы о невозможности проведения расчетов с владельцами облигаций «Домодедово Фьюэл Фасилитис» являются надуманными.

30 января суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ и арестовал собственность ГК «Домодедово», а также акции владельцев группы.

В прокуратуре считают, что действия собственников привели к тому, что Домодедово оказалось под влиянием иностранных лиц. Надзорное ведомство полагает, что бизнесмены Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, владеющие ГК «Домодедово» через иностранные фонды, вывели за границу 18 млрд рублей из прибыли аэропорта Домодедово якобы для погашения займов.